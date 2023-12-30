ديالى يلتقي البحري والرمادي يواجه غاز الشمال في ممتاز الكرة

2023-12-30 14:30:14 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم السبت مباريات الأسبوع الخامس من دوري الكرة الممتاز لحساب المجموعة الثانية للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع) أن" المتصدر فريق ديالى سيلتقي القادم من البصرة فريق البحري، ويحاول ديالى التمسك بالصدارة التي يعتليها بفارق نقطة واحدة عن الوصيف فريق الجولان الذي سيلتقي نظيره المصافي صاحب المركز الخامس".وأضاف أن "اللقاء الثالث سيجمع فريق الرمادي مع غاز الشمال، بينما يستضيف متذيل المجموعة فريق الديوانية الذي لم يذق طعم الفوز والتعادل في مبارياته الماضية، ضيفه فريق الغراف صاحب المركز السادس".