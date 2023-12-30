2023-12-30 14:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (30 كانون الاول 2023)، اعتقال 689 متهمًا بتجارة المخدرات خلال عام 2023.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، إنه "على مدار عامٍ كامل قدم رجالنا الأبطال في جهاز الأمن الوطني جهوداً مضنية وانجازات نوعية في مجال مكافحة المخدرات وذلك وفق عمل استخباري دقيق وبدرجة عالية من الكفاءة، حيث تم تنفيذ حملات أمنية واسعة تمثلت بتفكيك شبكات محلية ودولية تتاجر بمختلف أنواع المخدرات".

واوضح، أن "العمليات أسفرت عن اعتقال 689 متهماً بالتجارة والترويج فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأكد الجهاز بحسب البيان، أن "الحرب على المخدرات لم تنتهي وستبقى قائمة ومستمرة لحين القضاء على هذه الآفة بشكلٍ كامل لحماية مجتمعنا من براثن الإدمان وكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره".



