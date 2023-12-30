الكهرباء: انطلاق المرحلة الأولى لمشروع التحول الذكي للشبكة مطلع 2024

2023-12-30 14:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - هندرين مكيأشرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، ميزات التحول الذكي للشبكة الكهربائية، فيما حددت موعد الشروع بالمرحلة الأولى لمشروع التحول.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد توجيهات الحكومة ورئيس الوزراء بضرورة التحول الذكي للشبكة الكهربائية والعمل مثلما معمول به عالمياً، اطلعت وزارة الكهرباء على تجارب دول الجوار وإقليم كردستان في التحول الذكي في الشبكة الكهربائية، ودرست الموديلات والمواصفات وإمكانية التحول في مرحلة أولى بعشر مناطق".وأضاف موسى: "ليتم التحول الذكي في الشبكة سيستلزم نصب العدادات الذكية وتأهيل شبكات التوزيع والحد من الضياعات وتعظيم موارد الجباية"، لافتاً إلى أن "التحول الذكي في الشبكة الكهربائية سيحقق نقاطاً مهمة، أولاً: يستهدف الأحمال العالية ولن يستهدف المواطن البسيط ويكون معنياً بتقليل الاستهلاك، ثانياً: سيقدم تجهيز كهرباء على مدار 24 ساعة في المناطق التي سيتم العمل بها، إضافة إلى 24 ساعة خدمة ولن يكون هناك أي تعطيل، ثالثاً: لن تكون هناك أي زيادة بالتعرفة والأسعار وستكون من صالح المواطنين وسيتكفل التحول بالسيطرة على الأحمال وتقديم خدمة تجهيز متكاملة وسيكون نقطة لنصب العدادات الذكية وربطها بمنظومة تمكن المواطن من تجنب القراءة المقطوعة والقراءة التقديرية وظهور الديون مرة أخرى في القوائم، مؤكداً أن "جميع ما ذكر سيحققه مشروع التحول الذكي".ولفت إلى أن "الوزارة اختارت 10 مناطق، 4 منها في بغداد و6 في المحافظات"، مؤكداً أنه "مع بداية العام المقبل 2024، سيتم الإعلان عن تلك المناطق بالتحديد، وسيتم الشروع بتنفيذ المرحلة المقبلة".