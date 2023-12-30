الفراغات تنتهي في 2024.. الإعلان عن بدء الإنفتاح الأمني بديالى لتحقيق 6 أهداف

2023-12-30 15:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، ببدء عملية الإنفتاح الأمني في ست مناطق بمحافظة ديالى، فيما أشار إلى ان هذا الانفتاح سينهي اي مناطق تنشط فيها خلايا داعش.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه" ضمن آليات تطبيق الخطط الأمنية الهادفة لتعزيز أمن ديالى بدات عملية الانفتاح الأمني في 6 مناطق من خلال إعادة الإنتشار وفق سياقات وخطط تم اقرارها مسبقًا".

واضاف، ان" الانفتاح الأمني يهدف الى تحقيق 6 أهداف بشكل مباشر ابرزها إغلاق الفراغات بين القطعات وتعزيز قدرة مسك الأرض والانتقال بالأحزمة الأمنية حول المدن الى مناطق أبعد في إطار رؤية أمنية جديدة سيتم تطبيق كل محاورها الرئيسية في 2024".

واشار المصدر الى، ان" الانفتاح الامني سينهي اي مناطق تنشط بها خلايا داعش ويعزز امن القرى والقصبات المحررة ضمن قواطع عدة خاصة في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من ديالى".