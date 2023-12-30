ضبط 136 كغم من "الكبتاجون" المخدر واعتقال متاجر رئيسي بالمخدرات في اربيل

2023-12-30 15:13:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بتعاون وتنسيق امني مشترك عالي المستوى ومن خلال تبادل المعلومات .. نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات ومديرية مكافحة مخدرات اقليم كردستان في اربيل عملية نوعية اسفرت عن ضبط (136) كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة والقبض على متاجر رئيسي بالمخدرات .

ونود اطلاع الشعب العراقي على ان التعاون والتنسيق الامني بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان في ملف شؤون المخدرات عزَزَ من حماية امن المجتمع والاستقرار في البلاد وقطع يد الخارجين عن القانون ممن يحاول العبث بالامن الداخلي اذ ان تجفيف منابع المتاجرين والمروجين والمهربين بالمخدرات واستئصال جذورهم من اهم المهام التي يضطلع بها ابطال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومديرية مكافحة مخدرات اقليم كردستان في اربيل فضلا عن حفظ امن المجتمع من خطر افة المخدرات وان هذا التنسيق الامني عالي المستوى والتعاون المتكامل المتصاعد سوف يستمر لضمان امن وسلامة المواطنين بمختلف اطيافهم وقومياتهم والتصدي لمحاولات زعزعة الامن سيما بأن هناك تعاون مستمر ايضا مع مديرية مكافحة المخدرات في السليمانية وباقي المحافظات الاخرى .. والله ولي التوفيق .



30 كانون الاول 2023



