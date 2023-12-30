لليوم السادس.. احتفالات استثنائية بعيد الميلاد في زاخو (صور)

2023-12-30 15:24:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواصلت احتفالات رأس السنة الجديدة في إدارة زاخو المستقلة ضمن إقليم كوردستان، ليومها السادس على التوالي، حيث تنوعت الفعاليات بين حفلات غنائية وأنشطة متنوعة على كورنيش المدينة.

وأعلن قائممقام زاخو، مشير محمد، عن مشاركة جماهيرية هائلة من أهالي زاخو والمناطق المجاورة في هذه الاحتفالات حيث بلغ عدد المشاركين ليلة أمس أكثر من 20 ألف شخص.

وأوضح محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "الاحتفالية الختامية ستقام غداً (ليل 31) من الشهر، بحضور الفنان الكوردي حسن شريف"، متوقعاً حضور عدد كبير من السياح للمشاركة في هذا الحدث الفني المميز.

وكشف قائممقام زاخو، عن أهداف وخطط الإدارة المستقلة، حيث قال إن "هدفنا هو جذب السياح وتعزيز الاهتمام بالقطاع السياحي الذي كان مهملا منذ سنتين، ومن خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات، واقامة العديد من المواقع السياحية، نجحنا في تنشيط هذا القطاع".

وأضاف محمد، أن هناك خططا مستقبلية لاطلاق مشاريع سياحية وخدمية أخرى ذات أهمية في زاخو، بالاضافة إلى التركيز المتزايد على القطاعين الاقتصادي والزراعي".