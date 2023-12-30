خلية الإعلام الأمني تدعو للاحتفال بأعياد الميلاد بطريقة حضارية
2023-12-30 16:26:07 - المصدر: واع
بغداد - واع
دعت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، للاحتفال بأعياد الميلاد بطريقة حضارية، والابتعاد عن أي فعاليات غير قانونية.
وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تدعو إلى الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، بطريقة حضارية والابتعاد عن أي فعاليات غير قانونية".
دعت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، للاحتفال بأعياد الميلاد بطريقة حضارية، والابتعاد عن أي فعاليات غير قانونية.
وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تدعو إلى الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، بطريقة حضارية والابتعاد عن أي فعاليات غير قانونية".