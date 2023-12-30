خلية الإعلام الأمني تدعو للاحتفال بأعياد الميلاد بطريقة حضارية

2023-12-30 16:26:07 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، للاحتفال بأعياد الميلاد بطريقة حضارية، والابتعاد عن أي فعاليات غير قانونية.وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تدعو إلى الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، بطريقة حضارية والابتعاد عن أي فعاليات غير قانونية".