بمقاطعة أندية كوردستان.. اتحاد الكرة العراقي يقر ميزانية 2024

2023-12-30 16:30:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعاً للجمعية العمومية العادية وصادق على التقريرين المالي والإداري لعام 2022، ووافق على ميزانية تخمينية لعام 2024.

وكانت اندية إقليم كوردستان قاطعت اجتماعات الاتحاد العراقي لكرة القدم المنعقدة، لمناقشة جدول أعمال الاتحاد العمومية العادية.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع حضره رئيس الاتحاد عدنان درجال والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذيّ للاتحاد، والأمين العامّ محمد فرحان والأمين الماليّ كامل عداي، وأعضاء الهيئة العامة، وتمّت في الاجتماع الموافقةُ على التقريرين المالي والإداري لعام 2022".

وقدّم رئيسُ الاتحاد شكرهُ إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دعمه اللا محدود لإنجاح دوري نُجوم العراق عبر تخصيصه المنح المالية للأندية لمساعدتها على الظهور بأفضل صُورةٍ في الدوري الذي نجد فيه البداية الحقيقيّة للتغيير نحو الأفضل، وقال إن، دعم رئيس الوزراء يلقي علينا مسؤوليةً كبيرةً لمُواصلة مسيرة التفوق، ووضع الأُسس الرصينة لكرتنا، مشيداً بتخصيص قطع أراضٍ إلى الاتحادات الفرعيّة لبناء مقار، وتنفيذ مشروع الحلم المشروع الرائد والحيوي.

بعدها تمت الموافقةُ بالإجماع على مدققي الأصوات، وهم جواد نجم الجبوري وأحمد سالم حاتم وعلي خلف، وتعيين الأعضاء للتحقق من المحضر، وهم عبد الكريم إسكندر وحازم تيموز وإبراهيم سالم.

وتمت الموافقةُ بالإجماع على محاضر الجمعية العموميّة السابقة، والموافقة بالإجماع على البيانات المالية المدققة، والموافقة بالإجماع على التقريرين الماليّ والإداريّ، والموافقة بالإجماع أيضاً على الميزانية التخمينيّة لعام 2024.