2023-12-30 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم السبت، أن العراق يشهد استقرارا أمنيا وسياسيا واقتصاديا في ظل حكومة الخدمات التي يرأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا إلى أن تضحيات الأبطال في مواجهة الإرهاب مهدت لهذا الاستقرار.وقال آل صادق في كلمة له خلال المحفل التأبيني بالذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد مرور سنوات على الحادثة يجتمع الإخوة في هذا المحفل ليستذكروا قادة النصر أبا مهدي المهندس وقاسم سليماني اللذين بذلا روحيهما من أجل نصرة الحق".وأضاف، "في أقل من 10 سنوات ارتكبت عصابات داعش الإرهابية جرائم يندى لها جبين الإنسانية ضد الأبرياء من النساء والأطفال".وأكد، أن "الصفحة الإرهابية قد طويت بفضل تضحيات الأبطال وفتوى المرجعية العليا وتأسيس الحشد الشعبيK هؤلاء الأبطال ضحوا وتمكنوا من دحر داعش الإرهابي بقيادة الشهيدين أبي مهدي المهندس وقاسم سليماني".وتابع آل صادق، "قدمت الجمهورية الإسلامية للعراق، حزمة ضخمة لمحاربة الإرهاب، وبتوجيهات من القيادة الحكيمة لقاسم سليماني".وأكد، أن "العراق اليوم بفضل هذه التضحيات يشهد استقرارا أمنيا وسياسيا واقتصاديا في ظل حكومة الخدمات".