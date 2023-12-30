2023-12-30 17:21:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، عن حقيقة زراعة وصناعة المخدرات في العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "2023 كان عام المنجزات في الحرب على المخدرات من خلال ضبط اكبر كميات بعد 2003 ناهيك عن تفكيك واعتقال العشرات من الشبكات وتسليمهم للقضاء العراقي في عمليات نوعية جرت في عدة محافظات".

واضاف، ان "عملية التمشيط والتدقيق التي استمرت لاشهر طويلة توصلت الى عدم وجود اية عمليات زراعة او تصنيع للمخدرات في العراق وما موجود هو مخدرات مهربة من دول عدة وبعضها قديم"، نافيا "ما يتردد بين فترة واخرى عن وجود زراعة لبعض النباتات المخدرة في البلاد".

واشار الى ان "خطر المخدرات تقلص بنسب كبيرة بسبب جهود استثنائية لتشكيلات وزارة الداخلية ونشاطها في تعقب العصابات والخلايا"، لافتا الى ان "قراءة موضوعية لحجم الكميات التي ضبطت والتي يجري اتلافها بين فترة واخرى تظهر حجم الجهود الكبيرة التي تبذل من اجل تحصين المجتمع من افة خطيرة".

وبلغ عدد المعتقلين بالمخدرات في العراق خلال العام الحالي اكثر من 17 الف معتقل بحسب احصائية لوزارة الداخلية، وهو رقم مقارب لعدد المعتقلين العام الماضي.

وفي عام 2008، كشف تقرير لصحيفة الاندبندنت عن وجود مزارع للخشخاش الذي يصنع منه الهيروين في العراق ولاسيما في محافظتي ديالى والديوانية، وفي 2016 اعلنت قوات اقليم كردستان عن ضبط مزرعة للمخدرات يديرها 8 اشخاص اجانب.