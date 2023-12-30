2023-12-30 17:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، للتواصل مع نجم فريق باريس سان جرمان، كيليان مبابي، في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، لمعرفة ما إذا كان لا يزال مستعدًا للانتقال إلى قلعة "الميرنغي" بنهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء عقده مع العملاق الفرنسي، حسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن إدارة "البلانكوس" ستكرر بذلك النهج ما فعلته عندما تعاقدت مع المدافع النمساوي، ديفيد ألابا، الذي تواصلت معه قبل 6 أشهر من انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

يشار إلى أن أي لاعب في عامه الأخير مع فريقه، يصبح قادرا على التفاوض اعتبارا من شهر يناير، للانتقال في نهاية الموسم.

لا عقبات ولا أعذار

وأوضحت الصحيفة أنه في حال تلقي المدير العام لفريق ريال مدريد ردا إيجابيا من والدة مبابي ووكيلة أعماله، فايزة العماري، أو من اللاعب نفسه، فإن إدارة "الميرنغي" ستسعى إلى إتمام الصفقة "بشكل رسمي في أسرع وقت".

وباعتبار أن مبابي سيصبح قادرا على التوقيع مع أي فريق اعتبارا من يناير، فإنه لن يكون لديه أعذار بشأن الموافقة على الانضمام إلى "البلانكوس" في الصيف، وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي، باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن "وثائق التعاقد جاهزة وتنتظر التوقيعات الشخصية منذ منتصف مايو 2022"، عندما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الشروط، التي رفض المهاجم التوقيع عليها لاحقا.

ويبدو أن ريال مدريد على استعداد للحفاظ على نفس الشروط التي جرى الاتفاق عليها سابقا، ومن ضمنها راتب سنوي صافي قدره 26 مليون يورو (أكثر من 28 مليون دولار)، ومكافأة توقيع قدرها 130 مليون يورو (حوالي 144 مليون دولار).

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد "لا يفكر في تخفيض تلك المبالغ"، رغم أن تقارير سابقة تحدثت عن إمكانية ذلك، خاصة أن هذه الشروط تتناسب مع هيكل الرواتب الذي يحافظ عليه النادي بدقة، لتجنب حدوث المقارنات الظالمة بين أجور اللاعبين التي قد تولد لاحقًا توترات ومواقف حساسة داخل غرفة تبديل الملابس.

وبالطبع، سيكون مبابي اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق وفي تاريخ الكرة الإسبانية، نظرًا لمكانته كأفضل لاعب في العالم، لكن دون فوارق كبيرة مع اللاعبين المهمين في الفريق الملكي.

وإذا انتهى الأمر بمبابي بالتوقيع مع ريال مدريد، فسيكون قد تنازل عن الكثير من المغريات، من بينهما راتب مرتفع يحصل عليه وقابل للزيادة، في حال جدد لموسم آخر مع باريس سان جرمان.

يشار إلى أن العديد من المراقبين ذكروا أن هذه هي "الفرصة الأخيرة" التي ستكون أمام قائد المنتخب الفرنسي للانضمام إلى ريال مدريد، باعتبار أن إدارة النادي الملكي لن تقبل أن يتكرر السيناريو الماضي، عندما رفض اللاعب التوقيع على العقد المقدم له قبل نحو عام ونصف العام.