المالكي: لا يوجد هناك خطر بوجود الحشد الشعبي والقوات الأمنية

2023-12-30 17:26:06 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، أن ملحمة الحشد الشعبي ضد عصابات داعش الإرهابية تدرس في كل العالم، واليوم لا وجود لخطر بوجود الحشد والقوات الأمنية.وقال المالكي في كلمة خلال الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائدين أبا مهدي المهندس وقاسم سليماني لم يغادرانا وما زالا يحثانا على الجهاد ضد الباطل ووفاء لدماء القادة الأبطال علينا التحشيد لمحاربة الإرهاب والباطل".وتابع، أن "ملحمة الحشد الشعبي الذي تشكل بفضل فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وما شكله من ثقل لحماية العراق تدرس في كل العالم ليكون القوة التي تحمي البلد، واليوم لا يوجد هنالك خطر بفضل وجود الحشد والقوات الأمنية".