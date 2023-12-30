احتفال صيني بانجاز الهيكل الفولاذي لمطار الناصرية.. ترقب لقفزة بعدد السائحين الاجانب

2023-12-30 17:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

احتفلت الشركة الصينية المنفذة لمطار الناصرية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، بانجاز جديد في اعمال انشاء المطار، الذي يعد ذو أهمية كبيرة بفعل الارتفاع المتوقع الكبير بعدد السائحين الاجانب الذين سيقصدون ذي قار واور والاهوار، بعد توفر طائرات الى مطار ذي قار مباشرة دون الحاجة للانتقال الى بغداد والبصرة ومن ثم الانتقال بالعجلات الى ذي قار.

وجاء الاحتفال في المطار بإنجاز الهيكل الفولاذي المسقف لقاعة المسافرين والتي تتسع لاكثر من 750 مسافرا، ويشهد هذا المشروع نسب انجاز عالية.

وتم الانطلاق بأعمال بناء الرفع الفولاذي لهيكل قاعة الركاب الرئيسية، في منتصف شهر تشرين الاول الماضي مايعني ان الاعمال انتهت بغضون شهرين فقط.

ويشهد المطار نسبة انجاز عالية، وفي حال اكتماله سيكون اضافة جديدة لمحافظة ذي قار، والمحافظات الجنوبية عموما ويخدم المحافظات المحيطة ولاسيما محافظة المثنى.

ويعد مطار ذي قار ذو اهمية كبيرة جدا في الارتفاع المتوقع بعدد السائحين الاجانب الذي ستشهده المحافظة بعد افتتاح المطار، حيث يضطر السائحون الان من مختلف دول العالم الى مدينة اور الاثرية، بالطيران الى بغداد او البصرة ومن ثم الانتقال بالعجلات الى مدينة اور في محافظة ذي قار وكذلك زيارة الاهوار.

ويقدر عدد السائحين الاجانب الى ذي قار شهريا باكثر من 300 سائح شهريا، بحسب احصائيات وتقديرات رسمية لسياحة ذي قار.







