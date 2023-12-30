الزراعة تعلن تجهيز الفلاحين بـ12 ألف مرشة حديثة خلال العام الحالي

2023-12-30 18:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تجهيز الفلاحين بأكثر من 12 ألف مرشة حديثة خلال العام الحالي للسقي ومعالجة هدر المياه بفضل الدعم غير المسبوق من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما كشفت عن إجراءات لدعم الفلاحين في تسديد القروض الخاصة بمرشات الري الحديثة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اعتماد وسائل الري الحديثة للتقليل من هدر المياه يعد المشروع الأول للوزارة لمعالجة أزمة المياه التي يعاني منها القطاع الزراعي"، لافتا، إلى أن "الوزارة اتخذت جملة من الخطوات لمعالجة الأزمة من بينها التعاقد مع شركات عالمية رصينة لتجهيز الوزارة بمنظومات الري الحديثة".وأضاف، أن "الوزارة وقعت عقدا مع شركة باور النمساوية بـ300 مليون دولار لشراء منظومات الري الحديثة ويسدد هذا المبلغ على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة الخليف السعودية ومالديني الإيطالية"، مبينا، أن "الوزارة لديها حاليا 9 مناقصات تتعلق بشراء المرشات من مناشئ عالمية مختلفة".وأشار، إلى أن "الوزارة لديها أيضا عقد مع وزارة الصناعة لتجهيز ما يقارب 500 مرشة محورية، بالإضافة إلى عقد آخر بمئة مليار دينار تم تحويلها من الدعم المقدم للأسمدة إلى شراء المرشات للفلاحين"، مبينا، أن "هذه المرشات تقدمها الوزارة للمزارعين بأسعار مدعومة وبأقل من 30% من سعرها الحقيقي، بالإضافة إلى أنها تقدم للفلاح بالتقسيط وتسدد بشكل قروض على مدار 10 سنوات مع إعفاء بالسنة الأولى من التسديد".ولفت، إلى أن "الوزارة وزعت خلال عشرين عاما 1400 مرشة فقط، لكن بفضل الدعم غير المحدود من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقطاع الزراعي نجحنا خلال هذا العام فقط بتوزيع أكثر من 12 ألف مرشة كمرحلة أولى"، مبينا، أن "الوزارة ماضية أيضا في توزيع 40 ألف مرشة محورية في الفترة المقبلة".وتابع، أن "هناك إقبالا كبيرا من الفلاحين للحصول على تلك المرشات، حيث إن تقنيات الري الحديثة أصبحت منتشرة في عموم البلاد".