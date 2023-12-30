إنتر ميلان يوجه صدمة لريال مدريد بشأن إحدى الصفقات

2023-12-30 18:10:13 - المصدر: واع

متابعة - واعوجه إنتر ميلان، اليوم السبت، صدمة لريال مدريد بشأن إحدى الصفقات التي يراقبها الميرنجي في الموسم الحالي.وقال النادي الإيطالي، في بيان رسمي: "يسر النادي الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن تمديد عقد فيدريكو دي ماركو".وأضاف البيان، "من المقرر أن يستمر ماركو، البالغ 26 عاما، معنا حتى 30 يونيو 2027، بحسب العقد الجديد".وكانت تقارير قد ذكرت، بأن "الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يرغب في ضم فيدريكو دي ماركو، ظهير إنتر، في الصيف المقبل".