الإعلام الأمني: ضبط نفق تحت الأرض لعصابات داعش غربي نينوى
2023-12-30 18:46:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، ضبط نفق تحت الأرض لعصابات داعش الإرهابية غربي نينوى.
وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات و قوة من اللواء الحادي والعشرين وبعد البحث والتفتيش في منطقة سهل عباس غربي نينوى، تم ضبط نفق تحت الأرض بطول ( 80 ) مترا متفرع إلى فرعين، كل فرع يبلغ طوله ( 40 ) مترا".
وأضافت، أنه "يوجد داخل النفق ( 3 ) غرف تصلح للسكن وخزن الأعتدة والأسلحة، وبداخله ( 4 ) عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 20 لترا تحتوي مادة C4 المتفجرة و ( 4 ) عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 5 لترات بداخله مادة C4 المتفجرة و فتيل قدح بطول ( 30 ) مترا و ( 3 ) أشرطة BKC سعة 100 إطلاقة و ( 33 ) قنبرة هاون مختلفة العيار و( 33 ) صاعق تفجير و ( 204 ) حشوات دافعة و ( 44 ) حاوية عتاد عيار 12.7 ملم وأسلاك كهربائية ومواد كهربائية ومواد أخرى".
وأشارت، إلى أنه "تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، ضبط نفق تحت الأرض لعصابات داعش الإرهابية غربي نينوى.
وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات و قوة من اللواء الحادي والعشرين وبعد البحث والتفتيش في منطقة سهل عباس غربي نينوى، تم ضبط نفق تحت الأرض بطول ( 80 ) مترا متفرع إلى فرعين، كل فرع يبلغ طوله ( 40 ) مترا".
وأضافت، أنه "يوجد داخل النفق ( 3 ) غرف تصلح للسكن وخزن الأعتدة والأسلحة، وبداخله ( 4 ) عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 20 لترا تحتوي مادة C4 المتفجرة و ( 4 ) عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 5 لترات بداخله مادة C4 المتفجرة و فتيل قدح بطول ( 30 ) مترا و ( 3 ) أشرطة BKC سعة 100 إطلاقة و ( 33 ) قنبرة هاون مختلفة العيار و( 33 ) صاعق تفجير و ( 204 ) حشوات دافعة و ( 44 ) حاوية عتاد عيار 12.7 ملم وأسلاك كهربائية ومواد كهربائية ومواد أخرى".
وأشارت، إلى أنه "تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".