الإعلام الأمني: ضبط نفق تحت الأرض لعصابات داعش غربي نينوى

2023-12-30 18:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، ضبط نفق تحت الأرض لعصابات داعش الإرهابية غربي نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات و قوة من اللواء الحادي والعشرين وبعد البحث والتفتيش في منطقة سهل عباس غربي نينوى، تم ضبط نفق تحت الأرض بطول ( 80 ) مترا متفرع إلى فرعين، كل فرع يبلغ طوله ( 40 ) مترا".وأضافت، أنه "يوجد داخل النفق ( 3 ) غرف تصلح للسكن وخزن الأعتدة والأسلحة، وبداخله ( 4 ) عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 20 لترا تحتوي مادة C4 المتفجرة و ( 4 ) عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 5 لترات بداخله مادة C4 المتفجرة و فتيل قدح بطول ( 30 ) مترا و ( 3 ) أشرطة BKC سعة 100 إطلاقة و ( 33 ) قنبرة هاون مختلفة العيار و( 33 ) صاعق تفجير و ( 204 ) حشوات دافعة و ( 44 ) حاوية عتاد عيار 12.7 ملم وأسلاك كهربائية ومواد كهربائية ومواد أخرى".وأشارت، إلى أنه "تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".