2023-12-30 18:46:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، ضبط نفقاً تحت الأرض طوله 80 مترا لعصابات داعش الأرهابية غربي نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشرة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرين وبعد البحث والتفتيش في منطقة سهل عباس غربي نينوى، تم ضبط نفق تحت الأرض بطول (80) مترا متفرع إلى فرعين كل فرع يبلغ طوله (40) مترا".

وأضافت، أن "داخل النفق يوجد (3) غرف تصلح للسكن وخزن الأعتدة والأسلحة، وبداخله (4) عبوة ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 20 لترا تحتوي مادة C4 المتفجرة و(4) عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 5 لترات بداخله مادة C4 المتفجرة وفتيل قدح بطول (30) مترا و(3) اشرطة BKC سعة 100 إطلاقة و (33) قنبرة هاون مختلفة العيار و(33) صاعقا تفجير و(204) حشوات دافعة و(44) حاوية عتاد عيار 12.7 ملم وأسلاك كهربائية ومواد كهربائية ومواد اخرى".

وتابعت المديرية، أن "مفارز الجهد الهندسي تكفلت برفع المواد وتدميرها موقعياً".