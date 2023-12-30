رئيس الوزراء يستقبل ممثلي المدرسين بكردستان ويؤكد المضي بفصل الرواتب بتعديل الموازنة

2023-12-30 19:24:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، استقبل ممثلين عن مدرسي ومعلمي إقليم كردستان العراق.وأضاف البيان، أن "السوداني استمع، خلال اللقاء، إلى عرض شامل عن أوضاع الهيئات التعليمية في محافظات الإقليم، وأهم العقبات والمشاكل التي تواجه تقديمهم للخدمة التعليمية، وأهم سبل الارتقاء بها والأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمدرسين والمعلمين".وأكد السوداني، بحسب البيان،" مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة؛ من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى" استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم".وبين، أن "الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها، وأنها تضع على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي، في جميع محافظات البلاد، وبشكل متساوٍ".