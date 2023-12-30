ناديا درة كربلاء والشرطة يتأهلان للدوري العراقي الممتاز للتنس

2023-12-30 20:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل فريقا درة كربلاء والشرطة الى الدوري العراقي الممتاز لكرة التنس، في ختام منافسات دوري الدرجة الأولى للتنس.

وقال نائب رئيس اتحاد التنس اسعد شاكر لوكالة شفق نيوز، إن "المنافسات الختامية جرت على ملاعب تنس بغداد وشهدت تنافساً حادا بين الفرق المشاركة".

واضاف ان "المنافسات الختامية أسفرت عن تتويج نادي درة كربلاء بالمركز الأول، ونادي الشرطة ثانيا ، بينما جاء نادي الارمني بالمركز الثالث".

وكشف اسعد عن المراكز المتبقية حتى المركز 11 حيث جاء نادي راوندوز رابعاً ، ونادي دجلة بالمركز الخامس ونادي امواج الموصلي بالمركز السادس ثم نادي اكاد عنكاوا بالمركز السابع ونادي بعقوبة بالمركز الثامن ثم نادي المعلمين بالمركز التاسع ونادي الشباب البصري بالمركز العاشر ونادي البصرة بالمركز الحادي عشر.

واشار الى ان ناديين تأهلا إلى دوري الدرجة الممتازة للتنس للموسم المقبل بعد ختام منافسات اليوم وهما نادي درة كربلاء الذي تأهل اولا ونادي الشرطة الذي حل ثانيا في البطولة .