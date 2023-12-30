"البيرة" تتصدر المبيعات.. 171 مليون دولار إيرادات المشروبات الكحولية في العراق خلال 2023

2023-12-30 21:31:34 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت بيانات احصائية، عن حجم ايرادات سوق المشروبات الكحولية في العراق خلال العام 2023، مشيرة الى تصدر البيرة لتمثل نحو 78% من ايرادات قطاع المشروبات.

وبحسب بيانات موقع ستاتيستا الاحصائي الذي راجعته "بغداد اليوم"، فأن ايرادات سوق المشروبات الكحولية في العراق للعام 2023 يقدر بأكثر من 171 مليون دولار، مبينا ان أكبر قطاع في السوق هو قطاع البيرة بحجم سوق يبلغ 133.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

وفيما يتعلق بإجمالي أعداد السكان، سيتم تحقيق إيرادات للشخص الواحد بقيمة 3.76 دولار أمريكي في عام 2023، وفي سوق المشروبات الكحولية، سيتم تحقيق 1.6% من إجمالي الإيرادات من خلال المبيعات عبر الإنترنت بحلول عام 2023.

في سوق المشروبات الكحولية، من المتوقع أن يصل الحجم إلى 86.6 مليون لتر بحلول عام 2028. ومن المتوقع أن يظهر سوق المشروبات الكحولية نموًا في الحجم بنسبة 2.2٪ في عام 2024، كما سيصل متوسط حجم الفرد في سوق المشروبات الكحولية إلى 1.67 لترًا في عام 2023