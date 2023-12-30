طقس العراق.. "كريسماس" ممطر في 7 محافظات

2023-12-30 22:32:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023) عن حالة الطقس خلال ليلة رأس السنة وصباح اليوم الأول من 2024.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "اندفاع السحب نحو مدن الجنوب وبعض المناطق في مدن الفرات الاوسط يستمر هذه الليلة ويوم الاحد 31/12 وكذلك يوم الاثنين 1/1".

وبين ان "هطولا متوقعا لزخات خفيفة في مناطق محدودة من بادية السماوة خلال هذه الليلة".

واشار الى ان "موجة من الأمطار المتفرقة الخفيفة تندفع اعتبارا من صباح الاثنين نحو بعض الاماكن المتفرقة من مدن الجنوب (البصرة وذي قار والسماوة وميسان) ومناطق من النجف الاشرف والديوانية وكربلاء المقدسة، وتنتهي ليلا".

واكد وجود "موجات من الضباب وانعدام الرؤية فجر الاثنين في مناطق من (شمال ديالى وكركوك وشمال نينوى واربيل)".



