2023-12-30 22:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

كشف مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، مساء اليوم السبت، عن إغلاق عدد من المولات التجارية في العاصمة بغداد تزامناً مع ليلة رأس السنة الميلادية. والتي تصادف يوم غد الاحد

وذكر الحلو في بيان، أن "عدداً من إدارات المولات التجارية في جانب الكرخ والرصافة قد أعلنت بشكل رسمي عن الإغلاق ولمدة يوم واحدفقط وذلك تزامناً مع ليلة رأس السنة الميلادية، وأن المولات التي سوف تغلق يوم غد الاحد كالتالي:

.مول المنصور/ كرخ

.مول زيونة/رصافة

وعدد اخر من المولات





وأضاف الحلو، أن "عدداً آخر من المولات التجارية في العاصمة بغداد في جانب الكرخ والرصافة قد أعلنت أنها سوف تكون مفتوحة وخصصت فعاليات ومسابقات تزامنا مع احتفالات رأس السنة وخصصت دخول المولات الى العوائل فقط بدون دخول الشباب،

وان المولات المفتوحة ستكون

مول بغداد الحارثية وبابلون مول

وعدد من المولات الاخرى سوف تكون مفتوحة

وتابع، أن "بغداد تشهد بناء عدد من المولات التجارية في جانب الكرخ والرصافة وفي أماكن وشوارع مهمة وحيوية مما يسبب زخم مروري كبير في أيام العطل الرسمية وفي أيام الأعياد والمناسبات وأن أغلب المولات التجارية قد حصلت على موافقات استثمارية على مدار الحكومات السابقة من عام 2003 إلى اليوم ويشهد البعض منها لغطاً كبيراً حول منح الموفقات الاستثمارية ووجود عدد من المخالفات الإدارية مع الجهات الحكومية المختصة وقرب بعض المواقع الجغرافية للمولات والأماكن خاصة أن بعض المولات تقع في مربع واحد وشارع واحد مما يسبب زخماً مرورياً هائلاً وسبب ارتفاعاً مهولاً في أسعار العقارات السكنية والعقارات التجارية في بغداد والذي قد يكون سعر المتر الواحد قرب مواقع المولات مرتفع جداً ويفوق أسعار سعر المتر الواحد عواصم عربية واجنبية مثل دبي ولندن، مسبباً لغطاً حول كيفية منح موفقات الإنشاء بشكل عشوائي مما يخلق سواء تخطيط في التصميم العمراني للعاصمة بغداد"