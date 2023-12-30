الداخلية تكشف عن خطة لتأمين احتفالات "رأس السنة" وتتوعد المخالفين

2023-12-30 23:12:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت، عن وضع خطة لتأمين أماكن احتفالات رأس السنة الميلادية في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري لوكالة شفق نيوز؛ أن "وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة تتضمن الاستعداد ونشر الأجهزة الأمنية لتأمين جميع المناطق الحيوية والمتنزهات وأماكن إقامة الاحتفالات بمناسبة أعياد السنة الجديدة".

وأضاف أن "أي مخالفة للقانون تصدر من اي أحد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه سواء كان التحرش أو تعدي أو مخالفة كإطلاق عيارات نارية وإطلاق الألعاب نارية بصورة مبالغ بها، ستتعامل الأجهزة الأمنية مع أي خرق القانون".

وتابع أن "وزارة الداخلية توصي المواطنين بالالتزام بتوصيات مديرية العامة للدفاع المدني المتعلقة بإقامة الاحتفالات وخطورة استخدام الألعاب النارية وغيرها".