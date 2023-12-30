النقل تعلن إعادة طائرة من طراز A220 إلى الخدمة

2023-12-30 23:22:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، إعادة إحدى طائراتها من طراز A220 الى الخدمة، بعد اجراء الصيانة اللازمة اليها.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اعادت طائرة من طراز A220 الى الخدمة، إثر إستبدال أحد محركاتها."واضاف البيان، أن "تلك الطائرة باشرت تنفيذ أول رحلة لها بين بغداد وطهران، بعد وإكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة".وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، بحسب البيان، أن "عودة الطائرة للخدمة جاء بالتزامن مع إعادة طائرة أخرى من طراز crj900 الى العمل ضمن أسطول الناقل الوطني العراقي"، لافتا إلى أن "الشركة وبتوجيه مباشر من قبل الوزير رزاق محيبس السعداوي تواصل العمل على صيانة جميع الطائرات العاطلة ، عبر صيانة محاركها من قبل الشركة المُصنعة، ضمن جداول زمنية محددة".