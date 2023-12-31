2023-12-31 02:24:07 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمةأعلن نقيب الفنانين العراقيين رئيس مهرجان بغداد السينمائي الأول جبار جودي العبودي، اختيار 16 فيلماً روائياً قصيراً في مهرجان بغداد السينمائي.وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة التحضيرية للمهرجان الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما والمسرح، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمدة من العاشر ولغاية الرابع عشر من شهر شباط - فبراير 2024 "دورة محمد شكري جميل" قررت قبول ستة عشر فيلماً للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة من بين الأفلام العربية والعراقية المتقدمة للمهرجان."وأضاف، أن " المشاركات تشمل أربعة أفلام من مصر، وفيلمين من البحرين، وفيلماً واحداً لكل من: تونس، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والمغرب، وخمسة أفلام عراقية"، موضحاً أن " الأفلام هي: (ترانزيت) إخراج باقر الربيعي و(خطاف) لياسر الاعسم و(يد أمي) كاردينيا هيمن و(دويرة) سيف صباح و(كيمر عرب) إخراج رانيا حمزة من العراق، و(16 مللي) لعبدالله جاد و(عيسى أعدك بالجنة) مراد مصطفى و(فطيمة) أحمد عادل و(الترعة) إخراج جاد شاهين من مصر، و(نصف روح) مروان طرابلسي من تونس، و(فلسطين 87) لبلال الخطيب من فلسطين، و(الحفرة) إخراج علي بازي من لبنان، و(العزلة) لجمال غيلان و(عروس البحر) لمحمد عتيق من البحرين، و(فوتوغراف) إخراج المهند كلثوم من سوريا، و(الموجة الاخيرة) لمصطفلى فرماتي من المغرب".وأكد جودي أن "المهرجان سيعلن قريباً عن الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقائمة بأسماء نخبة من النجوم وصناع ونقاد السينما العرب البارزين ومديري المهرجانات السينمائية العربية، ونظرائهم من عراقيي الداخل والخارج، وفعاليات وبرامج وأنشطة سينمائية متنوعة".وأشار إلى أن "هناك (مسابقة فضاءات سينمائية جديدة) التي تشمل عشرة من الأفلام الروائية العراقية القصيرة والجديدة التي أنتجت بموجب منحة نقابة الفنانين العراقيين في سابقة تحصل للمرة الأولى في المهرجانات العراقية والعربية؛ بهدف تفعيل الحراك السينمائي في العراق ودعم الطاقات والكفاءات".