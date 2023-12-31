حكيمي بطل أول أزمة باريسية في 2024

2023-12-31 07:14:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أزمة بطلها النجم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق.في هذا الصدد، ذكرت شبكة كانال سبورتر الفرنسية أن بي إس جي مهدد بغياب حكيمي عن مواجهة تولوز في كأس السوبر الفرنسيوأشارت إلى أن مباراة السوبر الفرنسي ستقام يوم 3 كانون الثاني المقبل على ملعب حديقة الأمراء.وأوضحت أن أشرف حكيمي ولي كانج إن بصدد الانضمام لمنتخبي المغرب وكوريا الجنوبية في الثاني من الشهر المقبل، للمشاركة في بطولتي كأس أمم أفريقيا، وكأس الأمم الآسيوية.وأكدت أن النادي الباريسي بدأ مناقشات مكثفة بالفعل مع الاتحادين المغربي والكوري الجنوبي للاحتفاظ باللاعبين في مباراة السوبر.وتابعت: "فرص لي كانج إن باتت مضمونة بعدما أبلغ اللاعب اتحاد الكرة في كوريا الجنوبية برغبته في خوض مباراة باريس ضد تولوز".وذكرت أن لي كانج سوف يتجه بالطائرة مباشرة عقب اللقاء إلى أبوظبي للانتظام في معسكر منتخب كوريا الجنوبية قبل مونديال آسيا الذي سيقام في قطر.في المقابل، ذكرت صحيفة لو باريزيان أن موقف حكيمي يبقى عالقا ومعقدا ومشاركته أمام تولوز ليست مؤكدة بنسبة 100%.وختمت تقريرها بأن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب يتمسك بتواجد جميع اللاعبين منذ اليوم الأول لمعسكر أسود أطلس في الثاني من كانون الثاني المقبل.