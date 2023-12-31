المنافذ تعلن ضبط 17 عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ طريبيل

2023-12-31 07:52:00 - المصدر: واع

بغداد- واعتمكنت مديرية منفذ طريبيل الحدودي من ضبط (17) عجلة نوع كيا سورنتو موديل 2024 في سيطرة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاحد أنه "تبين من خلال الكشف وتدقيق المعاملات الجمركية المنجزة عدم وجود شهادة فحص ومطابقة صادرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص بالعجلات الحديثة المستوردة.واضاف البيان انه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات إلى مركز شرطة جمرك طريبيل لعرض الموضوع امام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين ".