تن هاغ بعد الخسارة: الاصابات تسببت بتراجع الفريق

2023-12-31 08:30:04 - المصدر: واع

متابعة – واععلّق إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على خسارة فريقه أمام نوتنغهام فوريست بهدفيّن مقابل هدف ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.وتحدّث بعد الخسارة: "كان الأداء في الشوط الأول جيداً، لقد استثمرنا في بذل جهد أقل في الثلث الأخير، وفي الشوط الثاني كانت لدينا لحظات استقبلنا فيها الهجمات لكنّنا قدّمنا أداءً جيّدا، وهذه نتيجة عدم إستثمار الفُرص".وأضاف: "تراجعنا هذا هو بسبب الإصابات، كان لدينا بعض المشاكل ولكن بشكل أساسي الإصابات التي أعاقتنا، مع العام الجديد سيعود الكثير من اللاعبين وسنكون أفضل عندما يعود الجميع من الإصابات، اللاعبون ليسوا سعداء بهذا علينا أن نفعل ما هو أفضل".