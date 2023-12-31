2023-12-31 09:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 4.872 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 802 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.674 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 380 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 358 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 22 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,428 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 380 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من البرازيل بمعدل 238 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 157 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من الاكوادور بمعدل 142 ألف برميل يوميا ، ومن نيجيريا بمعدل 80 ألف برميل يوميا ، ومن السعودية بمعدل 75 ألف برميل يوميا ، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا ومن ليبيا".