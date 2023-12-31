منتخب الأرجنتين يتفوق على مانشستر سيتي وريال مدريد

2023-12-31 09:28:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اختير المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم للرجال، بطل العالم، للمرة الثانية على التوالي، فريق العام في 2023، من جانب الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، بعد استطلاع بين 405 صحفيين من 107 دول.

وحصد منتخب الألبسيليستي المركز الأول، بإجمالي 666 نقطة.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني ب440 نقطة، بعدما توج في عام 2023 بدوري الأبطال، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.

وحل في المركز الثالث المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، ب308 نقاط، بعد فوزه بأول لقب عالمي في تاريخه، في أستراليا ونيوزيلندا.

وجاء ريال مدريد في المركز السابع في الاستطلاع، بحصده 175 نقطة، بينما حل فريق برشلونة للسيدات في المركز التاسع، ب164 نقطة.









المصدر: موقع كورة