قوة من الحشد تعتقل احد وجهاء عشيرة "الاركوازية" في خانقين

2023-12-31 10:00:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد احد وجهاء عشيرة "الاركوازية" في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الأحد، باعتقال احد الوجهاء والمسؤولين المهمين في العشيرة لأسباب مجهولة.

وقال سجاد الاركوازي احد زعماء العشيرة في خانقين لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الحشد الشعبي اعتقلت ممثل شباب قبيلة الأركوازية اسو عاصم ابراهيم و اقتادته إلى جهة مجهولة دون بيان الاسباب ودون أي مذكرة اعتقال رسمية".

وأضاف، ان "اسباب الاعتقال مجهولة حتى الآن، وأن اشخاصاً ومسؤولين مهمين في القبيلة مهددون بالاعتقال دون أي مسوغات قانونية".

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع مسؤولي الحشد لمعرفة أسباب ودوافع الاعتقال لكن دون جدوى.