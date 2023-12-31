2023-12-31 10:22:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

قال النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اليوم الأحد (31 كانون الاول 2023)، أنه لا توجد شحّة مالية في اقليم كردستان، بل هناك أزمة خلقتها حكومة الإقليم.

وبيّن رشيد لـ"بغداد اليوم" إن "الأحزاب الحاكمة في الإقليم تقوم اليوم ببيع النفط للاستهلاك الداخلي وكذلك عبر التهريب من خلال الشاحنات إلى تركيا".

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان لا تريد التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، بسبب رغبتها باستمرار الامتيازات والسرقات، وإلا فأنها تستطيع اعطاء العائدات إلى الحكومة الاتحادية، والأخيرة ستكون ملزمة بإرسال وصرف رواتب الموظفين عبر الماستر كارد ومن بغداد وبشكل شهري ومنتظم".

وأشار رشيد إلى أنه "أمام إقليم كردستان سنة مالية صعبة أخرى، إذا لم تتوصل حكومة الإقليم لاتفاق سريع مع بغداد تحل بموجبه أزمة حصة كردستان من الموازنة".

وتتهم اطراف في الاحزاب المعارضة لأربيل، حكومة الاقليم بتهريب 200 الف برميل يوميا عبر الصهاريج الى تركيا، لكن هذه المعلومة قد تتعارض مع حقيقة مايتم انتاجه في كردستان في الوقت الحالي والذي يقارب 250 الف برميل يوميا فقط بحسب بيانات "تجمع أبيكور" الذي يضم الشركات العاملة في كردستان، كما انها تتضارب مع المعلومات التي تشير الى ان بغداد تتسلم 100 الف برميل يوميًا من كردستان، والباقي يذهب الى المصافي كاستهلاك داخلي.



