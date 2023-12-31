وزير التربية: الحكومة أوفت بتأمين منح شهرية للطلبة المستمرين بالدوام من دون انقطاع

2023-12-31 10:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، أن الحكومة أوفت بتأمين منح شهرية للطلبة المستمرين بالدوام من دون انقطاع.وقال الجبوري في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً للمنهاج الوزاري، يطيب لي أن أزف الى طلبتنا وتلاميذنا الأعزاء بشرى صرف المنحة الطلابية الشهرية وبأثر رجعي، بعد إجراءات وخطوات طويلة تبنتها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحت رعاية ودعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشرائح الفقيرة"، مبيناً أن "حكومتنا الوطنية وعدت وأوفت بتأمين منح شهرية للطلبة المستمرين بالدوام الرسمي من دون انقطاع في بادرة داعمة للحد من ظاهرة التسرب وتعد حافزاً لتحسين المستوى الدراسي".وأضاف أن "المنحة تشمل العوائل العراقية التي تمتلك راتب رعاية اجتماعية لإعانتها في سد الاحتياجات الخاصة بأبنائها"، مؤكداً أن "الحكومة الاتحادية ووزارة التربية تسيران جنباً إلى جنب من أجل تحقيق أهداف الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم ضماناً لانسيابية ونجاح العملية التربوية في عموم العراق"