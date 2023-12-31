2023-12-31 10:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تحذيراتها من خطورة الألعاب النارية، فيما دعت الأهالي الى التعاون ومنع أطفالهم من شراء تلك الألعاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "على الأهالي التعاون ومنع أطفالهم من شراء الألعاب النارية الخطرة مع حلول أعياد رأس السنة، لما تشكله من تهديد حقيقي على سلامتهم وتسبب بمئات الإصابات سنوياً "، مبيناً أن "هذه الألعاب والرمي العشوائي وغيرها تسبب ضغطاً كبيراً على مؤسساتنا الصحية خصوصاً بردهات الطوارئ".

وأضاف أن "الإصابة بهذه الألعاب قد تؤدي الى إصابات دائمة أو فقدان لأطراف أو للعين أو غيرها"، لافتاً الى أن "جميع مؤسسات الوزارة مستعدة للتعامل مع أي طارئ صحي بإشراف ومتابعة من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي".

ودعا البدر "الجهات المعنية ذات العلاقة الى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ومحاسبة المخالفين للحد من انتشار تلك الألعاب الخطرة وبيعها في الأسواق المحلية"، مشدداً على "أهمية تعزيز الجهد الحكومي ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى تعاون وسائل الإعلام المختلفة للعمل المشترك وبما يسهم بشكل فاعل في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع بمختلف فئاته".