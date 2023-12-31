إجرام بغداد تعتقل متهمين اثنين بخطف فتاة من أهالي الديوانية

2023-12-31 11:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهمين اثنين بخطف فتاة من محافظة الديوانية وتحريرها في بغداد





تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهمين لقيامهما بخطف فتاة من محافظة الديوانية وتحريرها في بغداد، وجاء ذلك بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث الى مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهما وتحرير الفتاة المختطفة، وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات وتسليمهما الى جهة الطلب لينالا جزاءهما العادل.