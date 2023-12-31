الزوراء يفقد خدمات خمسة لاعبين أمام النفط

2023-12-31 11:34:16 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد عضو إدارة نادي الزوراء المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد، أن فريق الكرة سيفتقد لخدمات خمسة لاعبين في مباراة اليوم أمام النفط ضمن الجولة الـ 12 من دوري نجوم العراق للمحترفين .وقال رشيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" الفريق لديه خمسة غيابات أمام النفط بسبب الإصابة وهم كل من مصطفى محمد ومصطفى ناظم وأحمد عبد الحسين وأحمد زامل ومحمد علي عبود ".وأضاف رشيد أن" مباراتنا أمام النفط تعد مواجهة كبيرة بين اللاعبين من جهة وبين المدربين من جهة أخرى "، مشيراً الى أن" مدرب الزوراء حسام البدري هو أحد المدربين الكبار كونه كان قائدً لمنتخب مصر وقاد النادي الأهلي وصاحب سمعة طيبة وخبرة جيدة في التدريب، وكذلك مدرب نادي النفط باسم قاسم الذي قاد المنتخبات الوطنية وكان مدرباً لنادي الزوراء وحصل معه على لقب البطولة، لذا فإن المواجهة ستكون على قدر كبير من الحماس والإثارة".ويحتل الزوراء المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة .