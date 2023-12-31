بارزاني يدعو بغداد لمعالجة المشكلات مع كوردستان والالتزام بالأسس الدستورية

2023-12-31 12:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى معالجة المشكلات مع إقليم كوردستان والالتزام بالأسس الدستورية وتحقيق مصالح شعوب العراق، حسب وصفه.

وقال بارزاني، في بيان تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة؛ "في الوقت الذي نمضي فيه نحو بداية العام الجديد تتعرض المنطقة عموماً لتهديدات تَزَعْزُع الاستقرار وخلق الأزمات والحروب والفوضى؛ وعليه ينبغي لجميع الأطراف أن تدرك جيداً بأن من حق شعوب المنطقة أن تعيش بأمان وسلام بعيداً عن سياسة الرفض والإنكار".

وأضاف أن "منطقتنا لم تعد قادرة على تحمل الصراعات والعنف والإرهاب واللا استقرار بعد الآن، وفي خضم هذا فإن من واجب المجتمع الدولي أن يؤدي دوره وينفذ التزاماته من أجل حماية السلم والأمن ومنع توسع الأزمات وتفاقم التهديدات في منطقتنا".

كما أشار بارزاني إلى انه "في العام الجديد، من المؤمل أن تخطو الحكومة الاتحادية نحو معالجة المشكلات مع إقليم كوردستان والالتزام بالأسس الدستورية وتحقيق مصالح شعوب العراق"، مبيّناً أن "رسالة الشعب الكوردستاني إلى الجميع هي دائماً رسالة الحوار والتفاهم والحل فهذا هو السبيل الأفضل لتحقيق الاستقرار والتهدئة والتقدم".

وختم بارزاني بيانه بالقول: "آمل أن يكون عام 2024 عام انتهاء مشاكل العراق، ومنطقتنا، وأن يتحقق السلام والسَكِينة لجميع مواطني كوردستان والعراق وعموم منطقتنا".