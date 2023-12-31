المفوضية تعلن تسلمها أكثر من 100 طعن وإحالة المنجزة منها للهيئة القضائية

2023-12-31 12:42:06 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، تسلمها أكثر من 100 طعن، فيما اشارت الى إحالة المنجزة منها للهيئة القضائية.

وقال الأمين العام لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، علي فيصل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية تسلمت أكثر من 100 طعن حتى الآن"، متوقعاً "وصول الطعون إلى أكثر من 150 طعناً في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم".

وأضاف فيصل، أن "قسم الطعون والشكاوى ينظر بنفس النظرة الحيادية لجميع الطعون المقدمة"، مؤكداً أن "المفوضية بدأت منذ اليوم، بإرسال الطعون المنجزة إلى الهيئة القضائية للبت بها".

ولفت إلى أن "جميع الطعون سيتم حسمها من قبل المفوضية وإرسالها إلى الهيئة القضائية خلال المدة التي حددها القانون اعتباراً من تاريخ اليوم".

وأكد أنه "بعد انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم، فإن المفوضية تغلق باب تسلم الطعون في جميع مكاتبها حسب قانون الانتخابات".