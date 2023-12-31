مدرب حراس كربلاء: الجهاز الفني بحاجة لمزيد من الوقت لتثبيت أفكاره

2023-12-31 12:54:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعرب مدرب حراس مرمى كربلاء بدر شاكر عن خيبه أمله نتيجة الخسارة أمام الميناء بهدفين لهدف في أول مباراة يلعبها فريقه في ملعب كربلاء الدولي منذ بداية مسابقة الدوري لافتاً إلى أن مركز الفريق الحالي لا يليق بسمعة ومكانة النادي.وقال شاكر في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" الطاقم التدريبي الجديد بقيادة حسام فوزي استلم المهمة قبل يومين وليست لديه دراية كافية عن الفريق وقد عمل على رفع الجانب المعنوي قبل المباراة ويبقى بحاجة إلى الوقت لتثبيت أفكاره الخططية ونقلها إلى اللاعبين خلال فترة التوقفات القريبة مطلع العام المقبل".وأضاف شاكر أن" إدارة النادي ستعمل على استثمار فترة التوقفات لمعالجة الأمور والعودة بالفريق إلى سكة الانتصارات مشيراً الى " الاحتفاظ بلاعبي الموسم الماضي لا يعني أنهم على مستوى عالٍ من الجودة لكن الضائقة المالية التي يمر بها النادي أجبرت الطاقم الفني السابق على التمسك بخدماتهم، كما أن إبعاد مجموعة من اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية لا سيما المحترفين منهم الذين لم يقدموا أي إضافة خلال الجولات الماضية إلى جانب تعزيز الخط الدفاعي".