الداخلية: خطة رأس السنة لا تتضمن قطوعات للطرق

2023-12-31 13:02:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن خطة الاحتفال برأس السنة لا تتضمن قطع الطرق، فيما أشارت الى تكثيف دورياتها في الشوارع والأماكن العامة.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأجهزة الأمنية ركزت في خطتها بشأن احتفالات رأس السنة على بعض الجوانب منها الألعاب النارية والازدحامات المرورية والسلوك الشاذ عند البعض من خلال إزعاج العوائل، وبالتالي فإن الخطط والواجبات وضعت بحسب التشكيلات".

وأوضح، "تم وضع خطة خاصة بالمرور وخطة للدفاع المدني وذلك من خلال نشر مفارز استعداداً لحدوث حرائق، فضلاً عن زيادة أعداد الدوريات الراجلة والآلية وكذلك توزيع أفراد الشرطة المجتمعية وتكثيف دورياتها في الأماكن العامة والمناطق التي يرتادها المواطنون لمنع حدوث أي حالات لإزعاج العوائل".

وأكد، على "عدم وجود إغلاق للشوارع، بل سيكون هناك تواجد للأجهزة المرورية من أجل انسيابية الطرق والتعامل مع الزخم المروري المتوقع".