2023-12-31 13:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد (31 كانون الاول 2023)، استقبال العراق للعام الجديد 2024 بأجواء ممطرة في مدن مختلفة.

وقال الزيادي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بحسب التوقعات فإن بعض الأماكن الجنوبية ستتعرض إلى منخفض ممطر متوسط الفعالية، وتحديداً جنوب البلاد"، مبينا انه "سيشمل أجزاء من الفرات الأوسط المتمثل في الديوانية والنجف وجنوبي واسط، وتتسبب بأمطار مختلفة الشدة وأحياناً متوسطة ورعدية".

وأضاف الراصد الجوي ان "باقي مدن البلاد خارج التوقعات عدة أيام"، مشيرا الى، أن "هناك إمكانية لعودة أمطار يوم الأربعاء المقبل في أقصى الجنوب، ودرجات الحرارة متذبذبة ومقاربة تستمر للأيام المقبلة".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، بينما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياُ مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف "أما في يوم الثلاثاء فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".



