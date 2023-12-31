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ارتفاع حوالات الدولار الى خارج العراق بنسبة 90%

ارتفاع حوالات الدولار الى خارج العراق بنسبة 90%
ارتفاع حوالات الدولار الى خارج العراق بنسبة 90%
2023-12-31 13:24:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 201 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 221 مليونا و 351 الفا  693 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات وبشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 201 مليون 511 الفا و 693 دولارا مرتفعة بنسبة 90%، عن المبيعات النقدية البالغة 19 مليونا و 840 الف دولار . 

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 12 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 79 شركة.

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