أندية كوردستان "المقاطعة" تدعو رئيسي الجمهورية والوزراء للوقوف إلى جانبهم

2023-12-31 14:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت مجموعة أندية كرة القدم في إقليم كوردستان، المقاطعة لاجتماعات الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، رئيسي الجمهورية والوزراء ووزير الرياضة لـ"الوقوف بجانبهم" حول موضوع استثنائهم من قرار الحكومة الاتحادية بدعم اندية دوري نجوم العراق.

وقال بيان اندية واتحادات اقليم كردستان، الموجه إلى رئيس ونواب واعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "إخواننا في الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية المحترمون نحن اندية واتحادات إقليم كردستان العراق كنا ولا زلنا داعمين لهذه المؤسسة التي قدمنا من أجل تطويرها والحفاظ على هيبتها الكثير، والتاريخ شاهد على أن فرق الإقليم المشاركة في الدوري على مر التاريخ لم تدخر جهدا في تطوير جميع المسابقات، حتى في زمن النظام البائد حين كان النظام يضيق الخناق على مدننا و يقتل أبناءنا وكنا نواصل المشاركة في الدوري وفي ذات الوقت اللجنة الاولمبية والاتحاد كانوا يعاملون أنديتنا نفس معاملة بقية اندية العراق بلا تفريق او تفضيل".

وتابع البيان: "في الايام الاخيرة أصدرت الحكومة الفيدرالية قرارا مفرحا لجميع الرياضيين بدعم اندية دوري نجوم العراق وعددها 16 ناديا إلا أن المؤسف بالقرار أنه لم يشمل اندية اقليم كوردستان العراق الاربعة المشاركين بالمسابقة الاولى بالبلد وهي (اربيل - دهوك - زاخو - نوروز) وهذه سابقة خطيرة جدا بكرة القدم حيث بهذه الخطوة فأن الدوري يفقد مبدأ تكافؤ الفرص ويلغي العدالة وتضرب نزاهة كرة القدم بالصميم لأنها مبنية على الشفافية والعدالة والتكافؤ"

وأضاف أن "الاتحادات الفرعية في الاقليم ايضا لم تشملهم أي منحة أو أي دعم في الاونة الاخيرة، لذا قرر الموقعون على هذا البيان وهم ممثلي أندية اقليم كوردستان المشاركين بدوري نجوم العراق ونادي (البيشمركة السليمانية) والاتحادات الفرعية للإقليم بعدم الحضور لاجتماعات الاتحاد العراقي لكرة القدم المزمع عقده يوم السبت 30 كانون الأول 2023، وسنعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة قرار مقاطعة نشاطات الاتحاد للموسم 2023 / 2024، ولحين توفر الأرضية المناسبة وتكون المساواة حاضرة لخوض التنافس مع اخوتنا بالاندية الأخرى من خط شروع واحد".

وختم بالقول "نود إيصال صوتنا لفخامة رئيس الجمهورية المحترم ولدولة رئيس الوزراء المحترم والمستشارين ووزير الشباب والرياضة والأمين العام لمجلس الوزراء ونطالبهم بالوقوف إلى جانب أبناءهم بالوطن بغض النظر عن قومياتهم وانتماءاتهم وهذا عهدنا بهم وثقتنا عالية بنواياهم ورؤاهم لشمل الجميع برعايتهم واهتمامهم".

وبحسب البيان فإن الموقعين من الأندية، هم كل من نادي نوروز، نادي دهوك، نادي اربيل، نادي زاخو، ونادي بيشمركة السليمانية، ومن الاتحادات هم كل من الاتحاد الفرعي لمحافظة أربيل، والاتحاد الفرعي لمحافظة دهوك، والاتحاد الفرعي لمحافظة السليمانية".

وكانت اندية إقليم كوردستان قاطعت اجتماعات الاتحاد العراقي لكرة القدم المنعقدة، لمناقشة جدول أعمال الاتحاد العمومية العادية.

في حين عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم أمس السبت، اجتماعاً للجمعية العمومية العادية، وصادق على التقريرين المالي والإداري لعام 2022، ووافق على ميزانية تخمينية لعام 2024.