اتهم سابقا بقتل أبن عمه.. اغتيال شقيق مسؤول كردي بارز اثناء تواجده بلبنان

2023-12-31 14:10:06 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

كشفت وسائل اعلام كردية، اليوم الخميس، عن مقتل شاب عراقي كردي في العاصمة اللبنانية بيروت على يد عصابة مأجورة.





وذكرت الوسائل، إن "شقيق محافظ دهوك السابق فرهاد الاتروشي كان متهم بقتل ابن عمه في كردستان العراق وقامت عصابة باستدراجه الى بيروت لقتله مقابل ٣٠٠ الف دولار بالتنسيق مع اهل المقتول".





وأضافت أن "المغدور على يد العصابة يدعى ازاد الاتروشي ولم يعثر على جثته لغاية اليوم".