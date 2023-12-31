أكثر من 3 ملايين و500 ألف سائح زاروا إقليم كوردستان خلال العام 2023

2023-12-31 14:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن أكثر من 3 ملايين و500 ألف سائح من داخل وخارج العراق زاروا الإقليم خلال العام الحالي.

جاء ذلك في احصائيات نشرتها الهيئة عن أعداد السائحين الذين قصدوا الإقليم خلال العام 2023 الذي شارف على الانتهاء.

ووفقا للإحصائيات، فإن 25 بالمئة من أولئك السائحين هم أجانب، وقد وفدوا على الإقليم عبر مجموعات سياحية أتت من الخليج العربي، وأوروبا، وألمانيا، وهولندا.

وأشارت الهيئة في احصائياتها إلى أن مليونا، و85 الفاً، و877 سائحاً زاروا اربيل لغاية الآن، في إشارة إلى أن الأعداد قابلة للزيادة.