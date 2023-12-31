شرطة الأنبار تعلن انخفاض معدل الجرائم وتقليص السيطرات بنسبة 60‎ بالمئة

2023-12-31 14:18:06 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليمي

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الأحد، تقليص السيطرات بنسبة 60 بالمئة، فيما أكدت انخفاض معدل الجرائم الإرهابية والجنائية.

وقال قائد شرطة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تعاوناً كبيراً بين الأجهزة الأمنية والمواطنين في الحفاظ على أمن المحافظة"، مبيناً أن "قيادة شرطة الأنبار باشرت تقليص السيطرات الداخلية بنسبة 60%، لتخفيف الأعباء على المواطن وضمان انسيابية الحركة".

وعن نسبة الجرائم في المحافظة، أكد صالح أن "هناك انخفاضاً كبيراً في معدل الجرائم الإرهابية والجنائية"، مشيراً إلى أن" دوريات الشرطة منتشرة في جميع المناطق السكنية والطرق الفرعية والرئيسة، وأن الحركة طبيعية على مدار 24 ساعة".