رئيسا شبكة الإعلام وجهاز مكافحة الإرهاب يتفقان على تعزيز التعاون ودعم القوات الأمنية

2023-12-31 14:38:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

اتفق رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، اليوم الأحد، على تعزيز التعاون المشترك ودعم القوات الأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي.

وناقش اللقاء أهمية تسليط الإعلام الضوء على بطولات القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين الجهاز وشبكة الإعلام ودعم القوات الأمنية لا سيما ما يتعلق بالعمليات النوعية التي ينفذها الجهاز بملاحقة بقايا الإرهاب.