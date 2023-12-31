2023-12-31 14:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أقرّ عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الاحد (31 كانون الأول 2023)، بوجود ثلاثة أسباب رئيسية وراء انخفاض وتيرة الأحداث الإرهابية والجنائية في العراق خلال العام 2023.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن" الإحصائيات حول الاحداث الارهابية والجنائية التي ضربت محافظات العراق خلال 2023 تدلل بوجود انخفاض لافت قياسا بالسنوات الماضية وهناك استقرار واضح في مناطق واسعة حتى تلك التي كانت تصنف على انها ساخنة في مشهدها الأمني".

واضاف، ان" هناك ثلاثة اسباب رئيسية تقف وراء انخفاض الاحداث الارهابية والجنائية في العراق خلال 2023 أولها وعي الاهالي وكشفهم لخطورة الافكار المتطرفة وزيف الادعاءات التي تروج لها التنظيمات من خلال المنصات الالكترونية مع تعاون بنسب اعلى في الابلاغ عنهم يضاف الى ذلك نجاح القوات الامنية وتحسن الاداء والتحضيرات التي اسهمت في تفكيك شبكات واحباط عمليات إرهابية وجنائية بنفس الوقت".

واشار التميمي الى ان" التوافق السياسي سواء داخليا او خارجيا في المشهد العراقي اعطى بصمته في دفع الاستقرار الامني الى المزيد من حالة الثباتـ لافتا الى ان التوافق السياسي مهم في المشهد العراقي الذي عانى من ازمات محتدمة في الماضي القريب بسبب الخلافات".

واعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس السبت (30 كانون الأول 2023)، انخفاض نسبة الحوادث الجنائية والارهابية بنسب تترواح بين 40-45% في العام 2023.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "من خلال الجهود المكثفة لوزارة الداخلية والعمل المهني في تطبيق الخطط المرسومة لمفاصل وتشكيلات الوزارة، حققت الوزارة خلال العام 2023 انخفاضاً في نسبة الحوادث الجنائية إلى 40 بالمئة، مشيرا الى انه" فيما يخص الحوادث الإرهابية فانها انخفضت إلى 46 بالمئة".