2023-12-31 14:52:00 - المصدر: واع

ميسان - واع

افتتح محافظ ميسان علي دواي لازم ، اليوم الأحد ، مركزاً صحياً نموذجياً في مركز المحافظة بحي الجمعيات والمنفذ ضمن خطط وتخصيصات محافظة ميسان.

وذكر دواي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظة ميسان وضمن خططها السنوية خصصت مشاريع لكافة القطاعات وخصوصاً المشاريع النوعية والتخصصية لقطاع الصحة ، حيث تم اليوم افتتاح مركز صحي نموذجي في مركز المحافظة بحي الجمعيات".

وأضاف أن "المشروع يقع على مساحة (2500) م2 ويضم (22) غرفة مؤثثة، بالإضافة إلى غرفة أشعة مغلفة بالرصاص وتشمل هذه الغرف، الإدارة والذاتية وغرفاً للأطباء وأطباء الأسنان ومختبراً وصيدلية صباحية وصيدلية مسائية ومذخراً وللأمراض المزمنة، بالإضافة إلى غرف للإرواء الفموي والرعاية ولقاحات وضمادات للرجال والنساء ومخازن واستعلامات وثلاث مجاميع صحية وغرفة للسيطرة الكهربائية وغرفة للحرس".

وتابع أن "المشروع يحتوي أيضاً على مولدة كهربائية سعة 400 كي في عدد (2) نوع بيركنز مع محولة سعة 400 كي في مع منظومة إنذار مبكر".