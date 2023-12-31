فرقة الرد السريع توجز انجازاتها خلال عام 2023 في خمس محافظات

2023-12-31 14:56:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوجزت فرقة الرد السريع، يوم الاحد، مجمل إنجازاتها في عام 2023 من خلال العمليات التي نفذتها في محافظات واسط، المثنى، الديوانية، النجف، وبابل، مؤكدة القبض على 685 مطلوباً وفق مواد مختلفة، و138 متهماً بتجارة المخدرات، و39 متهماً بقضايا فساد.

وقال قائد فرقة الرد السريع الفريق ثامر الحسيني، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "انجازات فرقة الرد السريع لعام 2023 بدأت استنادا من المنهاج الوزاري وتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، فيما يخص مقام وزارة الداخلية، وتضمن استلام الملف الامني في 5 محافظات وهي واسط، المثنى الديوانية، النجف الاشرف، وبابل".

ولفت الحسيني، إلى أنه "فيما يتعلق بقطاعات فرقة الرد السريع، فقد تم إعادة انتشار قطاعاتها بتخصيص فوج الرد السريع لكل محافظات احتياط مركزي لوزير الداخلية، ولتقديم الدعم والاسناد لقيادات الشرطة في المحافظات الخمسة".

وتابع الحسيني، "تم بناء مقرات مؤقتة للوحدات السريع في المحافظات التي تم استلام الملف الامني فيها، اعادة هيكلة فرقة الرد السريع بما يتلائم مع طبيعة المهام والواجبات حيث تم تشكيل لواء رد سريع خامس واثنين أفواج وكذلك إعادة النظر لارتباط بعض الأفواج".

وبيّن أنه "من مبدأ تعزيز القدرات القتالية ودعم وزير الداخلية بقيادة فرقة الرد السريع، قامت بتعزيز القوة القتالية بـ2700 منتسب جديد و100 ضباط من دورة الضباط العالية، (دورة 53)، واستلام العجلات توزيعها على التشكيلات ووحدات فرقة الرد السريع، وصيانة واعادة تأهيل 80 عجلة همر خلال عام 2023".

وأشار الحسيني، إلى أن "العمليات التي نفذها الرد السريع، فقد تم تنفيذ 2388 دورية، ونصب 974 كمين في جميع قواطع المسؤولية، ونفذت تشكيلات الوحدات 462 واجباً وتمثلت النتائج بالقبض على 685 مطلوباً وفق مواد مختلفة، وضبط أسلحة مختلفة 450، وضبط اعتدة ومقذوفات 10543 وصواريخ قاذفة 46 صاروخ وضبط مخازن بندقية 596 وضبط مواد متفجرة بلغت 18 كليوغراماً".

وأضاف الحسيني: "في شهر تموز وحسب توجيهات وزير الداخلية بالدعم وتنفيذ واجبات مشتركة مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تنفيذ 45 واجباً وكانت الحصيلة إلقاء القبض على 138 متهماً وضبط المواد التالية: (مادة كريستال طن و900 كيلو، ومادة الحشيشة 2 ونص كيلو، وحبة مخدرة 10051، وامبولة تعاطي 1777 امبول)".

وختم الحسيني بالقول: "ايضاً حسب توجيهات وزير الداخلية بدعم هيئة النزاهة، نفذنا مجموعة من الواجبات التي اسفرت عن القاء القبض على 39 متهماً بقضايا فساد"، مشيراً إلى أن "ما يخص واجبات التدريب فقد تم إشراك ضباط ومنتسبي فرقة الرد السريع 180 دورة مبرمجة وغير مبرمجة، واشترك فيها 5819 منتسباً وضابطاً".